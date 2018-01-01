В КГГА опровергли слухи о сносе лицея №142

Cейчас здание обследуют строительные специалисты.

Пресс-служба КГГА

Здание лицея №142 дополнительно обследуют специалисты строительной лаборатории коммунального предприятия "Киевжилспецэксплуатация".

Об этом сообщил во время брифинга первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.

"Слухи о сносе школы не соответствуют действительности. Обследование здания лицея №142, на основании которого принято решение о закрытии заведения и перевода учащихся в другие школы, осуществлен без технических расчетов, которые требуют государственные нормы и стандарты. Акт обследования основывается исключительно на визуальном осмотре. Вчера и сегодня специалисты Научно-исследовательского института строительного производства и строительной лаборатории КП "Киевжилспецэксплуатация" предварительно проверили состояние здания. Согласно их заключению, динамика деформации здания с момента обнародования предыдущего акта обследование не подтвердило", - отметил Поворозник.

По его словам, для детального изучения ситуации и с целью основательного обследования технического состояния образовательного учреждения принят ряд решений.

"Для учеников лицея на эту неделю объявлены каникулы. За это время профильные специалисты и балансодержатели ежедневно будут анализировать состояние сооружения, а также введут инструментальное наблюдение за динамикой развития деформации его швов. Это даст нам возможность убедиться в безопасности пребывания детей и учителей в этом заведении", - отметил Николай Поворозник.

Кроме того, Соломенская районная государственная администрация Киева заказала комплексное обследование, которое начнется завтра, для установления действительного технического состояния с предоставлением обоснованных компетентных выводов и рекомендаций с перечнем необходимых работ для дальнейшей эксплуатации данного здания как образовательного учреждения.

"Поэтому спекуляции по перепрофилированию лицея №142 не имеют никаких оснований! Оперативные работы позволят начать обучение детей уже на следующей неделе", - подчеркнул Поворозник.