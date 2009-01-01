В Киеве мужчина из ревности убил жену

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы, злоумышленник задержан, отметили в полиции.

Сотрудники полиции, иллюстрация УНИАН

В Голосеевском районе Киеважену, злоумышленник уже задержан, суд избрал ему меру пресечения.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в столице.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на ул. Бродовской.

"К правоохранителям поступило сообщение от 37-летнего уроженца Киевщины о том, что он обнаружил свою 34-летнюю жену мертвой", — отметили в полиции.

Копы выяснили, что сначала между супругами возникла ссора, потом муж с кулаками набросился на женщину, а когда проснулся утром, — та уже была мертва.

Заявитель объяснил, что вечером во время застолья из ревности толкнул жену, а утром нашел ее без признаков жизни. Также задержанный утверждает, что был в пьян и ничего не помнит. Между тем у следствия достаточно оснований считать, что именно он до смерти избил супругу.

"Установлено, что 37-летний уроженец Киевщины ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения", — сказал начальник Голосеевского управления полиции Сергей Куленко.

По факту случившегося начато производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Мужчине суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в одном из киевских озер на расстоянии десяти метров от берега спасатели нашли тело 33-летнего мужчины, его передали правоохранительным органам.

Видео: поліція Києва