В Киеве активисты атаковали банк РФ и пытались штурмовать офис Ахметова, опубликованы фото и видео

Активисты Добровольческого движения ОУН на улице Крещатик забросали пиротехническими средствами помещение "Альфа-Банка".

В Киеве активисты забросали камнями банк РФ Reuters

Во вторник, 14 марта, в центре Киева проходили массовые акции в поддержку блокады на Донбассе , а также "Марша добровольцев".

Активисты Добровольческого движения ОУН на улице Крещатик забросали пиротехническими средствами помещение "Альфа-Банка", сообщает УНИАН.

Стеклянные двери и окна на входе в банк частично в трещинах и частично разбиты.

Вплотную к банку активистов не допустили правоохранители, которые в шлемах и других защитных средствах перекрыли подход к банку.

Позднее на Крещатике было возобновлено движение автотранспорта после освобождения проезжей части активистами, которые забросали камнями и пиротехническими средствами помещение "Альфа-Банка".

Активистам не удалось оттеснить правоохранителей, которые окружили вход в банк.

Сейчас большинство участников акции разошлись. На месте остается около 50 участников собрания. Время от времени они выкрикивают лозунги "Слава Украине. Героям Слава". Правоохранители продолжают держать в оцеплении подход к банку, чтобы не подпускать туда активистов.

Кроме того, в Киеве на Майдане Незалежности прошло вече в поддержку блокады торговли с оккупированными территориями Донецкой и Луганской области. В мероприятии принимали участие около 150 человек.

Лидер Добровольческого движения ОУН Николай Кохановский предложил участникам пойти к Администрации президента, а также в офис бизнесмена Рината Ахметова. Коханивский заявил, что надо напомнить Ахметову, что "ему не место в Украине". После этого некоторые активисты пошли в направлении одного из офисов Ахметова, где забросали камнями и пиротехническими средствами офисное помещение на ул. Десятинной, 3-А, по утверждению активистов ОУН принадлежит олигарху Ринату Ахметову.

Напомним, участники блокады заявили о "зачистке" силовиками редута в Кривом Торце, в СБУ отрицают штурм.

Видео: Ведомости Украина.