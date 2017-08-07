В Киеве анонсировали отключение водоснабжения в пяти районах

В Печерском районе 8 августа с 10:00 до 23:00 будет проводиться врезка арматуры диаметром 100, 150 и 300 мм.

В Киеве отключат водоснабжение в 5 районах фото: korrespondent.net

В связи с проведением ремонтных работ 7-8 августа компания "Киевводоканал" приняла решение об ограничении водоснабжения ряда многоквартирных домов Печерского, Подольского, Шевченковского, Соломенского и Голосеевского районов Киева.

Об этом идет речь в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что для надежной работы систем водоснабжения в Подольском районе с 23:00 7 августа до 8:00 8 августа будет проводиться замена арматуры диаметром 100 мм на ул. Константиновской, 7. В связи с этим будет прекращено водоснабжение жилого дома №8, а также управления Службы безопасности Украины, гостиницы и торгового центра.

8 августа в Соломенском районе с 9:15 до 18:00 запланирована врезка и замена арматуры диаметром 50 и 100 мм на ул. Каменяров, 42Б, поэтому без водоснабжения останутся школа (№32), детский сад (№50) и дома частного сектора.

В Печерском районе 8 августа с 10:00 до 23:00 будет проводиться врезка арматуры диаметром 100, 150 и 300 мм в Лабораторном переулке, в связи с чем будет приостановлено водоснабжение домов №№14, 16, 18, 26, 26-А, а также офисов (№№12,9) и дома футбола (№7).

Сообщается, что водоснабжение корпуса института нейрохирургии и домов №№6 и 6А по ул. Николая Мурашко (Шевченковский район) будет ограничено с 10:00 до 20:00 в связи с заменой арматуры диаметром 100, 150, 250, 300 мм на ул. Платона Майбороды.

Также сообщается, что в связи с проведением работ по врезке арматуры диаметром 100 и 150 мм с 9:30 до 21:00 на ул. Столетова и в пер. Грабовского в Голосеевском районе без воды останутся 14 частных домов.

Напомним, ранее сообщалось, что в трех районах Киева десятки домов останутся без воды.