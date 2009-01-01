В Киеве арестовали банду иностранцев, грабивших бизнесменов

Четверо граждан Грузии были задержаны по горячим следам, после совершения ими очередного нападения на предпринимателя.

В Киеве Шевченковский суд арестовал четырех разбойников, которые длительное время промышляли вооруженными нападениями на столичных предпринимателей.

Как сообщили в пркесс-центре столичной прокуратуры, четверо граждан Грузии были задержаны в ночь на 31 августа по горячим следам, после совершения ими очередного нападения на предпринимателя на Брест-Литовском шоссе. Разбойники заблокировали машину потерпевшего, выстрелили ему в плечо и отобрали сумку с 6,5 млн грн.

Во время обысков правоохранители изъяли у задержанных пистолеты, автомат Калашникова, большое количество патронов, комплекты номерных знаков для автомобилей, мобильные телефоны, радиостанции, навигаторы, балаклавы, перчатки, парики, около 40 наборов ключей, отмычки и другие орудия, которые использовались для совершения преступлений, а также денежные средства.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное группой лиц).

Следствие продолжается. Подозреваемые проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы.

Напомним, в Киеве полиция задержала и выдворила в Турцию "вора в законе" по прозвищу в криминальном мире "Профессор".