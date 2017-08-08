В Киеве автомобиль насмерть сбил водителя троллейбуса

У служебного троллейбуса слетела контактная сеть. Водитель вышел, чтобы поправить ее.

В Киеве в Деснянском районе на проспекте Ватутина под колеса автомобиля попал водитель троллейбуса, который от полученых травм скончался.

Как сообщают Стражи.Эспрессо, у служебного троллейбуса слетела контактная сеть. Водитель вышел, чтобы поправить ее. В это время сзади ехал Volkswagen Passat и из-за плохих погодных условий не заметив препятствие перед собой, сбил рабочего.

Удар был такой силы, что тело отлетело на 20 метров. Медикам, прибывшей на место происшествия, ничего не оставалось, как констатировать смерть. Погибшему мужчине около 40 лет. Обстоятельства ДТП будет выяснять следствие.

Напомним, в Киеве на Столичном шоссе автомобиль Mercedes сбил двух пешеходов.

фото: espreso.tv