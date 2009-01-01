В Киеве автопоезд раздавил женщину

Авария случилась недалеко от Центрального ж/д вокзала.

Место происшествия facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала автопоезд раздавил женщину,

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

По его данным, авария случилась на ул. Митрополита Василия Липковского (до переименования — Урицкого).

"Автопоезд насмерть раздавил женщину. Машина, выезжая с территории автоскладов, переехал пострадавшую несколько раз", — отмечается в сообщении.

После наезда пострадавшая была в сознании, пыталась подняться. "В тяжелом состоянии погружена в "скорую". Прожила еще 20 минут. От полученных травм скончалась в автомобиле скорой помощи", — добавило издание.

Напомним, вечером 20 сентября в Дарницком районе Киеве мать с ребенком попали под колеса трамвая, ребенок умер на месте происшествия, женщину с тяжелыми травмами забрала скорая помощь, но позже она тоже скончалась.

Фото, видео: facebook.com/dtp.kiev.ua