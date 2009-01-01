В Киеве BMW вылетел на встречку и столкнулся с другим авто, есть пострадавшие

Авария произошла вчера вечером возле станции метро "Нивки".

Последствия аварии dtp.kiev.ua

В четверг вечером, 9 февраля, в Киеве наводитель на иномарке вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другим авто, пострадали два человека.

Об этом пишет dtp.kiev.ua.

В то же время издание уточнило, что авария произошла возле станции метро "Нивки".

"Водитель BMW на высокой скорости не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где ехал Volkswagen", — отметили журналисты.

Первое авто на дороге развернуло, оно врезалось в иномарку задней частью. Прибывшая на место ДТП скорая помощь госпитализировала водителя BMW, он был в тяжелом состоянии. Также пострадал пассажир машины (находился в состоянии сильного алкогольного опьянения).

Был ли водитель авто пьян — пока неизвестно. "... в салоне было несколько пустых бутылок из-под пива. Из-за аварии было перекрыто движение", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что в поселке Немешаево Киевской области (находится под столицей) Opel въехал в отбойник и столкнулся с грузовиком, потом в легковушке взорвался газовый баллон, ее водитель умер в больнице.

Фото: dtp.kiev.ua, видео: канал dtp.kiev.ua в YouTube