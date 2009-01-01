В Киеве была драка с поножовщиной, шесть человек попали в больницу

Инцидент случился сегодня утром в Дарницком районе столицы.

Кулак, иллюстрация Житомир-info

В четверг утром, 14 сентября, в Дарницком районе Киева, шесть человек попали в больницу.

Об этом говорится на сайте ГУ Национальной полиции в столице.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился на ул. Бориспольской, правоохранители узнали о нем в 9:40.

"Предварительно выяснилось, что конфликт возник между людьми, которые претендуют на здание: новый владелец (арендатор) с группой поддержки занял помещения, утром между ними и людьми, которые там занимались, возник конфликт, а потом — драка", — отметили в Нацполиции.

По словам свидетелей, в ее результате несколько человек получили ножевые ранения, но только один пострадавший находился на месте происшествия, остальные — сбежали, еще у одного — ранение из травматического оружия, у остальных — травмы тела.

Участников инцидента, которые не скрылись с места до приезда правоохранителей, доставляли в управление полиции. Шесть человек попали в больницу: у одного — ножевое ранение, другой ранен из травматического оружия, остальные получили ушибы.

"Мужчина, который, вероятно, ранил людей ножом, тоже получил телесные повреждения, поэтому после оказания медицинской помощи его доставят в управление полиции", — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Киеве во дворе Киевского профессионального лицея строительства и коммунального хозяйства была стрельба, ранен ученик. Узнать больше о случившемся можно здесь.