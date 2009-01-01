В Киеве чиновника поймали на крупной взятке, опубликованы фото

Злоумышленника обезвредили в Печерском районе столицы.

Неправомерная выгода и документы facebook.com/SecurSerUkraine

В Печерском районе Киева силовики после получениязадержали землеустроителя одного из сельских советов Васильковского района Киевщины.

Об этом говорится на странице Службы безопасности Украины в Facebook.

В ведомстве уточнили, что чиновник требовал и получил от местного жителя 17,5 тыс. долларов (более 400 тыс. гривен — Ред.).

"В такую сумму… оценил утверждении проектов землеустройства по отводу пяти земельных участков в границах села под индивидуальную застройку и ускорение рассмотрения вопроса на сессии сельсовета", — отметили в спецслужбе.

В столице злоумышленника задержали сотрудники СБУ во время получения им всей суммы взятки в обмен на утвержденные проекты на участки. Начато производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Киевской области председателя земельной комиссии Фастовского городского совета уличили в вымогательстве десятков тысяч долларов взятки, его задержали после получения части суммы.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine