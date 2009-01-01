В Киеве депутатов, сместивших главу райсовета, заподозрили в земельных аферах: опубликован документ

Журналисты обнаружили компроментирующий документ.

История годичной давности о смещении с должности председателя Киево-Святошинского района столицы Александра Тигова, получила неожиданное продолжение.

Издание "ПіК" опубликовало документ, из которого следует, что сразу после силового смещения с должности руководителя Совета, депутаты - инициаторы "переворота" - разделили между собой несколько земельних участков.

Напомним, что в сентябре 2016 года, 26 из 46 депутатов райсовета (в основном из фракции БПП), тайно, не проинформировав остальной депутатский корпус, собрались в помещении Киево-Святошинской РГА и приняли решение об отставке председателя Совета, своего однопартийца - Александра Тигова. Интересно, что на этом тайном заседании присутствовала и глава РГА Мирослава Смирнова.

Журналисты обнаружили в едином Реестре судебных решений документ (решение Печерского суда №757/4352/17-к об аресте имущества), согласно которому, в рамках расследования следственным управлением прокуратуры Киевской области уголовного дела №42016110000000584, выяснилось, что в ходе незаконного смещения с должности главы Киево-Святошинского райсовета, во-первых использовалась поддельная печать, а во-вторых, сразу после смены руководства района, депутатам-участникам "переворота", были выделены земельные участки в с. Дмитриевка.

Данным решением на земельные участки был наложен арест. Однако о дальнейшем ходе расследования не сообщается.

Известно, что суд первой инстанции и апелляционный признали смещение Александра Тигова с должности незаконным. Сейчас идет процесс кассационного рассмотрения дела. Издание указывает, что уже год Киево-Святошинский район не имеет легитимного руководства и этим пользуются местные "схемщики": "…в Вишневом через компанию, зарегистрированную в оффшорном Белизе, были выставлены на продажу 10 гектаров земли за 5 млн. долл. На месте, где должны были построить стадион, детсад и православную школу".

Журналисты собрали и проанализировали примеры добровольных и принудительных отставок мэров городов и руководителей районных советов, произошедшие в 2016-2017 годах. Издание утверждает, что в большинстве случаев причиной местных "переворотов" была борьба за земли и бюджетные средства. Причем, как правило, инициаторами смены местной власти выступали совместно представители БПП и "Оппоблока".