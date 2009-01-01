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В Киеве дерево рухнуло на КамАЗ, повреждена кабина: фото с места происшествия

Сегодня, 18:50

Инцидент случился в Голосеевском районе столицы.

Киев,КамАЗ,дерево,упало
Место происшествия facebook.com/dtp.kiev.ua
В среду, 6 сентября, в Голосеевском районе Киева дерево рухнуло на КамАЗ, повреждена кабина автомобиля.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В то же время издание уточнило, что инцидент случился по адресу Голосеевский проспект, 112.

"На КамАЗ упало дерево. К счастью, обошлось без пострадавших", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в Святошинском районе Киева — на Кольцевой дороге — водитель на легковушке на большой скорости протаранил грузовик, погибли два человека, еще столько же — травмированы и госпитализированы в тяжелом состоянии.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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Киев, КамАЗ, дерево, упало
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