В Киеве дерево рухнуло на КамАЗ, повреждена кабина: фото с места происшествия

Инцидент случился в Голосеевском районе столицы.

Место происшествия facebook.com/dtp.kiev.ua

В среду, 6 сентября, в Голосеевском районе Киевана КамАЗ, повреждена кабина автомобиля.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В то же время издание уточнило, что инцидент случился по адресу Голосеевский проспект, 112.

"На КамАЗ упало дерево. К счастью, обошлось без пострадавших", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в Святошинском районе Киева — на Кольцевой дороге — водитель на легковушке на большой скорости протаранил грузовик, погибли два человека, еще столько же — травмированы и госпитализированы в тяжелом состоянии.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua