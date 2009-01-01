В Киеве девушка выпрыгнула из окна 14-го этажа из-за безответной любви

Инцидент случился сегодня днем на проспекте Правды.

Пострадавшая скончалась в "скорой" Скриншот видео с youtube.com

В среду днем, 8 ноября, в Подольском районе Киева 22-летняя девушка, расположенного на 14-м этажа дома, из-за безответной любви.

Об этом говорится на странице в Facebook "Киева Оперативного", который опирается на сведения правоохранителей.

По его данным, инцидент произошел около 12:50 на проспекте Правды.

"Врачи скорой помощи, прибывшие на место за считанные минуты, пытались реанимировать пострадавшую, однако через десять минут она умерла в автомобиле медиков", — говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что девушка имела "душевные расстройства" из-за неразделенной любви и даже дважды за последний месяц обращалась "к профильным медицинским специалистам".

Напомним, в конце октября во Львове 14-летняя девочка выпрыгнула из окна своей квартиры, которая находится на 15-м этаже дома, и оставила после себя записку со словами ненависти к родителям.

Видео: Kyiv Operativ