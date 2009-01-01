В Киеве две банды "обчистили" банкоматы на 6 миллионов, опубликованы фото

Правоохранители 10 ноября задержали двух злоумышленников во время очередного незаконного снятия денежных средств.

В Киеве задержали вооруженных бандитов kyiv.gp.gov.ua

Правоохранители задержали в Киеве две группы лиц, которые с помощью поддельных банковских карточек завладели почти 6 млн грн государственного банка.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службе прокуратуры города Киева.

"Злоумышленники устанавливали специальные устройства на банкоматы государственного банка, с помощью которых считывали информацию о банковских картах клиентов, а также устанавливали накладки со скрытой микрокамерой для записи пин-кодов, которые вводили клиенты банка. Затем они изготавливали поддельные банковские карточки, которые были идентичны оригинальным, и снимали с них денежные средства", — говорится в сообщении.

Правоохранители 10 ноября задержали двух злоумышленников во время очередного незаконного снятия денежных средств. Во время обысков у них изъяли поддельные банковские карты, денежные средства на сумму более 1 млн грн, специальные устройства для считывания информации с карточек, накладки на банкомат со скрытой микрокамерой, устройства для записи информации на карты, а также целый арсенал оружия в виде автоматов Калашникова, пистолетов и большого количества патронов. Обоим злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках этого расследования, добавили в прокуратуре, правоохранительными органами накануне, 16 ноября, была задержана вторая группа злоумышленников, которые действовали аналогичным способом. У двух фигурантов изъяли специальное устройство для считывания информации с карточек, накладку со скрытой микрокамерой, а также ноутбук, на жестком диске которого находилась папка с названием "Работа", в ней видеозаписи со скрытой микрокамеры, установленной на банкоматах. Правоохранителями решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

В прокуратуре отметили, что общая сумма ущерба, нанесенного действиями обеих преступных групп, составляет около 6 млн грн. За совершенное злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители устанавливают других соучастников преступлений, в том числе за рубежом.

Напомним, ранее сообщалось, что группа хакеров в апреле 2016 года похитила из украинского банка ОАО "Банк Кредит Днепр" почти 1 миллион долларов.