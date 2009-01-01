В Киеве дворник изнасиловал мальчика

Преступление произошло в Подольском районе столицы, злоумышленник задержан, отметили в полиции.

Место происшествия kyiv.npu.gov.ua

В Подольском районе Киева мужчина, который работал дворником, в подъезде одного из домов изнасиловал 8-летнего мальчика, позже его задержали правоохранители.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что злоумышленником оказался 33-летний уроженец Днепропетровской области.

"Он заметил мальчика, который сел в маршрутное такси, сел возле него и начал разговор на неприличные темы", — выяснили правоохранители.

Приехав на остановку, мужчина пошел за ребенком к его дому, зашел с ним в парадное. Когда в подъезде никого не было, начал угрожать мальчику и нецензурно выражаться, силой снял с того одежду, после чего "удовлетворил свою половую страсть неестественным способом".

Потом сотрудники Подольского управления полиции задержали злоумышленника, которого обоснованно подозревают в совершении преступления.

Место происшествия kyiv.npu.gov.ua

Задержанному объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса и выбрали меру пресечения — содержание под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее в Киеве два злоумышленника избили мужчину, отобрали у него телефон, банковские карты и обручальное кольцо, позже грабителей задержали полицейские. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: kyiv.npu.gov.ua