В Киеве горе-родители заперли детей в квартире на двое суток

Малыши плакали, звали маму, жаловались, что второй день ничего не ели.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
"Маленькие дети были заперты сами в квартире двое суток. Малыши плакали, звали маму, жаловались, что второй день ничего не ели, и просили забрать их оттуда. Поскольку речь шла об опасности жизни детей, инспекторы взломали замок и открыть дверь квартиры, чтобы вызволить малышей. Оба ребенка — мальчик Никита (4 года) и девочка Виктория (2 года) — были напуганы, выглядели неухоженными и просились к маме", — говорится в сообщении.
Отмечается, что инспекторы вызвали скорую помощь и передали детей врачам, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.
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Видео: Патрульна поліція України.