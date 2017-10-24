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В Киеве горе-родители заперли детей в квартире на двое суток

Сегодня, 14:20

Малыши плакали, звали маму, жаловались, что второй день ничего не ели.

полиция, шеврон
Прлицейские освободили детей из запертой квартиры Скриншот
В Днепровском районе Киева, на улице Амвросия Бучмы, родители на двое суток закрыли в квартире 4-летнего мальчика и 2-летнюю девочку.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

"Маленькие дети были заперты сами в квартире двое суток. Малыши плакали, звали маму, жаловались, что второй день ничего не ели, и просили забрать их оттуда. Поскольку речь шла об опасности жизни детей, инспекторы взломали замок и открыть дверь квартиры, чтобы вызволить малышей. Оба ребенка — мальчик Никита (4 года) и девочка Виктория (2 года) — были напуганы, выглядели неухоженными и просились к маме", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекторы вызвали скорую помощь и передали детей врачам, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Видео: Патрульна поліція України.

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Киев, квартира, дети, полиция
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