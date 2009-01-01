В Киеве грузовик раздавил пешехода-нарушителя и скрылся

Инцидент случился прошлой ночью на Большой Окружной дороге.
Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
В то же время издание уточнило, что пострадавший скончался мгновенно на месте инцидента.
"Жуткое ночное ДТП в Киеве на Окружной: неустановленный грузовой транспорт раздавил пешехода-нарушителя... Ведутся следственные действия и розыск авто", — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что в Киеве водитель-иностранец на легковушке с литовскими номерами насмерть сбил мужчину-велосипедиста, 1976 года рождения. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua