В Киеве грузовик раздавил пешехода-нарушителя и скрылся

Инцидент случился прошлой ночью на Большой Окружной дороге.

Место происшествия facebook.com/dtp.kiev.ua

В ночь на среду, 30 августа, в Киеве на отрезке Большой Окружной дорогипешехода-нарушителя и скрылся с места происшествия.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В то же время издание уточнило, что пострадавший скончался мгновенно на месте инцидента.

"Жуткое ночное ДТП в Киеве на Окружной: неустановленный грузовой транспорт раздавил пешехода-нарушителя... Ведутся следственные действия и розыск авто", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в Киеве водитель-иностранец на легковушке с литовскими номерами насмерть сбил мужчину-велосипедиста, 1976 года рождения. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua