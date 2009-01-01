В Киеве хотят переименовать Музей русского искусства

Музей предложили переименовать в Киевскую национальную картинную галерею.

В Киеве Национальному музею русского искусства хотят вернуть первоначальное название. Столичные депутаты уже согласовали переименование.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Соответствующее решение было принято 8 февраля на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

Киевский национальный музей русского искусства предложили переименовать в Национальный музей "Киевская картинная галерея" (официальное сокращенное название — Киевская национальная картинная галерея).

Председатель комиссии по вопросам культуры Виктория Муха отметила, что согласно законодательству, вопрос изменения названия музея относится к компетенции его учредителя.

"Учредителем является Киевсовет. Соответственно решение о переименовании может быть принято без учета мнения трудового коллектива", — сообщила депутат.

При этом, как она отметила, комиссия обращалась к трудовому коллективу музея по поводу переименования. "К сожалению, конструктивного диалога не получилось, представители музея не озвучили конкретных предложений", — подчеркнула председатель комиссии.

Решение о переименовании музея также будет рассматриваться на пленарном заседании Киевсовета.

Ранее сообщалсоь, что в Киеве создадут музей советской оккупации под открытым небом.