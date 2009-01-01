В Киеве хотят запретить парковку на центральных улицах

В проекте решения перечислена 61 улица.
Об этом говорится в проекте решения Киевсовета, пишет 112.ua.
В документе, подготовленном департаментом транспортной инфраструктуры КГГА, указано, что парковка на ряде улиц приводит к формированию пробок, препятствует оперативному приезду транспорта экстренных служб, а с наступлением зимы осложнит движение снегоуборочной техники.
В проекте решения перечислена 61 улица, где планируется вести запрет на парковку. Пока что оно находится на рассмотрении профильной комиссии.
Напомним, в Украине ужесточат ответственность за парковку на местах для инвалидов.