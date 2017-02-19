В Киеве иномарка на пешеходном переходе сбила двух людей

ДТП произошло вчера вечером по ул. Жилянская.

Место происшествия espreso.tv

В воскресенье вечером, 19 февраля, в Киеве легковушка сбила мужчину и женщину, которые переходили дорогу на, пострадавших забрала скорая помощь.

Об этом пишет Эспрессо.TV.

В то же время издание уточнило, что происшествие случилось по ул. Жилянская, 45.

По данным журналистов, людей сбил Chevrolet, а ДТП произошло на участке дороги, где регулярно случаются подобные инциденты.

"Обоих пострадавших в состоянии средней тяжести забрала карета скорой помощи", — говорится в статье.

Место происшествия espreso.tv

Ранее сообщалось, что в Киеве по ул. Луговой металлический отбойник пробил "Жигули", тогда погиб водитель, пострадала пассажирка авто. Узнать больше об аварии можно здесь.

Фото: espreso.tv