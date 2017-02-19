В Киеве иномарка на пешеходном переходе сбила двух людей

ДТП произошло вчера вечером по ул. Жилянская.
Об этом пишет Эспрессо.TV.
В то же время издание уточнило, что происшествие случилось по ул. Жилянская, 45.
По данным журналистов, людей сбил Chevrolet, а ДТП произошло на участке дороги, где регулярно случаются подобные инциденты.
"Обоих пострадавших в состоянии средней тяжести забрала карета скорой помощи", — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что в Киеве по ул. Луговой металлический отбойник пробил "Жигули", тогда погиб водитель, пострадала пассажирка авто. Узнать больше об аварии можно здесь.
Фото: espreso.tv