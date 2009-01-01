В Киеве иномарка насмерть сбила девушку на "зебре", опубликованы фото и видео с места ДТП

После столкновения автомобиль остановился в 20 м от перехода, а девушку на несколько метров отбросило на тротуар.

В Киеве на Оболони на пешеходном переходе автомобиль Morris Garages сбил насмерть девушку.

Об этом сообщает "Киев Оперативный на своей страничке в Facebook.

"Смертельное ДТП на проспекте Оболонском, возле ТРЦ DreamTown. Водитель автомобиля MG говорит, что девушка резко выскочила на пешеходном переходе, и он не успел среагировать", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что после столкновения с человеком автомобиль остановился в 20 метрах от пешеходного перехода, а девушку на несколько метров отбросило на тротуар, где она сильно ударилась головой.

В результате наезда девушка 1984 года рождения от полученных травм скончалась в машине скорой помощи.

Напомним, в Киеве столкнулись пять авто, пострадал человек.

фото; видео: Kyiv Operativ