В Киеве иномарка насмерть сбила девушку-нарушительницу

Инцидент случился сегодня утром возле одной из станций метро.

Последствия аварии dtp.kiev.ua

В среду утром, 4 января, в Киеве на Броварском проспекте девушка в наушниках перебегала дорогу в неположенном месте, ееиномарка.

Об этом пишет dtp.kiev.ua.

В то же время издание уточнило, что инцидент случился около 8 часов недалеко от станции метро "Черниговская".

"Девушка 19 лет перебегала дорогу в неположенном месте", — отметили журналисты.

Водитель KIA не успел избежать столкновения и сбил ее в среднем ряду, нарушительница от удара погибла на месте аварии. "Водитель находится в стрессовом состоянии", — говорится в статье.

Напомним, утром 3 января в Шевченковском районе Киева взорвался и загорелся припаркованный микроавтобус, в котором было установлено газобаллонное оборудование. Фотографии с места происшествия можно посмотреть здесь.

Фото: dtp.kiev.ua, видео: канал dtp.kiev.ua в YouTube