В Киеве иномарка насмерть сбила девушку-нарушительницу

Инцидент случился сегодня утром возле одной из станций метро.
Об этом пишет dtp.kiev.ua.
В то же время издание уточнило, что инцидент случился около 8 часов недалеко от станции метро "Черниговская".
"Девушка 19 лет перебегала дорогу в неположенном месте", — отметили журналисты.
Водитель KIA не успел избежать столкновения и сбил ее в среднем ряду, нарушительница от удара погибла на месте аварии. "Водитель находится в стрессовом состоянии", — говорится в статье.
Напомним, утром 3 января в Шевченковском районе Киева взорвался и загорелся припаркованный микроавтобус, в котором было установлено газобаллонное оборудование. Фотографии с места происшествия можно посмотреть здесь.
Фото: dtp.kiev.ua, видео: канал dtp.kiev.ua в YouTube