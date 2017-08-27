"Авто ехало на бешеной скорости". В Киеве иностранец на легковушке насмерть сбил велосипедиста

Авария случилась на перекрестке улиц Газопроводная и Кольцевая.

Место происшествия espreso.tv

В Киеве водитель-иностранец на легковом автомобиле с литовскими номерамимужчину-велосипедиста 1976 года рождения.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на espreso.tv.

Издание уточнило, что авария произошла на регулируемом перекрестке улиц Газопроводная и Кольцевая, авто ехало на бешеной скорости.

"Части велосипеда разбросало на 100 метров. Кто из участников ДТП ехал на запрещенный сигнал светофора, будет выяснять следствие", — говорится в статье.



Ранее сообщалось, что в центре Киева сын народного депутата Нестора Шуфрича, находясь за рулем машины марки Bentley, сбил 31-летнего пешехода, последний получил травмы. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: espreso.tv