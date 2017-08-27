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"Авто ехало на бешеной скорости". В Киеве иностранец на легковушке насмерть сбил велосипедиста

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Киев,ДТП,сбил,насмерть,иностранец,велосипедист,авария < >
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1 / 7 Место происшествия (espreso.tv)

Авария случилась на перекрестке улиц Газопроводная и Кольцевая.

Киев,ДТП,сбил,насмерть,иностранец,велосипедист,авария
Место происшествия espreso.tv
В Киеве водитель-иностранец на легковом автомобиле с литовскими номерами насмерть сбил мужчину-велосипедиста 1976 года рождения.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на espreso.tv.

Издание уточнило, что авария произошла на регулируемом перекрестке улиц Газопроводная и Кольцевая, авто ехало на бешеной скорости.

"Части велосипеда разбросало на 100 метров. Кто из участников ДТП ехал на запрещенный сигнал светофора, будет выяснять следствие", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что в центре Киева сын народного депутата Нестора Шуфрича, находясь за рулем машины марки Bentley, сбил 31-летнего пешехода, последний получил травмы. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: espreso.tv

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