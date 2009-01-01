В Киеве из авто застрелили мужчину

Инцидент произошел сегодня в Дарницком районе столицы.

Человек с пистолетом, иллюстрация фото:nr2.ru

Во вторник утром, 30 мая, в Дарницком районе Киева из автомобиля, правоохранители ищут злоумышленника.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в столице.

В ведомстве уточнили, что преступление совершено на ул. Михаила Гришко, копам о нем стало известно в 8:16.

По словам очевидца, неизвестный из машины несколько раз выстрелил в человека и поехал в направлении проспекта Петра Григоренко.

"Стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле Audi красного цвета. В столице введен план "Перехват". Предварительно установлено, что потерпевший получил смертельное огнестрельное ранение в спину", — отметили в полиции.

Напомним, вечером 24 мая в Киеве из авто выстрелили в байкере, мужчина умер. СМИ писали, что в совершении преступления подозревают Дмитрия Слепченко, он является вице-чемпионом мира по сумо. Позже стало известно, что убийца якобы сдался полиции.