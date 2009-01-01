В Киеве из авто застрелили мужчину

Инцидент произошел сегодня в Дарницком районе столицы.
Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в столице.
В ведомстве уточнили, что преступление совершено на ул. Михаила Гришко, копам о нем стало известно в 8:16.
По словам очевидца, неизвестный из машины несколько раз выстрелил в человека и поехал в направлении проспекта Петра Григоренко.
"Стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле Audi красного цвета. В столице введен план "Перехват". Предварительно установлено, что потерпевший получил смертельное огнестрельное ранение в спину", — отметили в полиции.
Напомним, вечером 24 мая в Киеве из авто выстрелили в байкере, мужчина умер. СМИ писали, что в совершении преступления подозревают Дмитрия Слепченко, он является вице-чемпионом мира по сумо. Позже стало известно, что убийца якобы сдался полиции.