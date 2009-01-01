В Киеве из-за пьяного копа-пешехода произошло тройное ДТП

Авария случилась вчера вечером в Голосеевском районе столицы.

Место происшествия facebook.com/KyivOperativ

В понедельник вечером, 16 октября, в Голосеевском районе Киева пьяный сотрудник полиции-пешеход переходил дорогу в неустановленном месте и спровоцировал, никто из участников ДТП не получил серьезных травм.

Об этом говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook, он ссылается на информацию очевидцев.

По его данным, инцидент случился около 22:00 на ул. Саперно-Слободская, коп пытался скрыться с места аварии, но был задержан неравнодушными гражданами.

"Водитель автомобиля Ford не ожидал встретить в этом месте пешехода, а поэтому осуществил экстренное торможение, вылетел на газон (разделяет со встречной полосой). Там произошло мощное столкновение с Fiat, а также с Subaru", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что под Киевом на автодороге Переяслав Хмельницкий — Ташань водитель Hyundai Accent со столичными номерами потерял управление и врезался в дерево, погиб один человек, есть пострадавшие.

Фото: facebook.com/KyivOperativ, видео: Kyiv Operativ