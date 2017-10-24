В Киеве из-за угрозы взрыва эвакуируют центральный ж/д вокзал

Людей просят покинуть вокзал, и выгоняют на платформы. Поезда ходят по графику.
"В связи с угрозой взрыва просим вас освободить помещение вокзала", — объявили в громкоговорители около 7 утра во вторник, сообщает Украинская правда.
Людей просили покинуть вокзал, и выгоняли на платформы.
Поезда ходят по графику.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) подтвердили "минирование" вокзала в Киеве сегодня, 24 октября 2017 года, пишет РБК-Украина.
"В 7:05 наши подразделения выехали и находятся до сих пор там. Эвакуация проводилась, вокзал закрыт на вход", — заявили спасатели.
Согласно информации пресс-службы, работники правоохранительных органов также работают на месте и проверяют информацию о "минировании", сотрудники ищут подозрительные предметы.
По словам очевидцев, эвакуация людей происходила "спокойно, без лишних разговоров и толчеи".
Напомним, в Киеве сотрудники СБУ ликвидировали сеть сбыта контрабандного огнестрельного оружия.
фото: pravda.com.ua