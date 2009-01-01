В Киеве избили и похитили мужчину, фото с места происшествия

Преступление совершено вчера поздно вечером в Днепровском районе столицы.

Автомобиль BMW facebook.com/dtp.kiev.ua

В пятницу, 18 августа, поздно вечером в Днепровском районе Киеваи похитили мужчину, их ищут правоохранители.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в столице.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился на бульваре Перова, нападавшие вместе с пострадавшим уехали на темном автомобиле.

Копы выяснили, что к припаркованному BMW подъехала большая машина, из которой вышли люди с битами, они повредили иномарку, вытащили из салона мужчину, нанесли ему телесные повреждения, после чего посадили в свое авто и уехали.

На месте происшествия найдены две биты. Начато производство по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса. Издание dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook уже опубликовало фото с места преступления.

Напомним, 14 августа в Киеве в парикмахерской, расположенной в подземном переходе, "крайне недовольная прической мужа" женщина нанесла телесные повреждения мастерице, позже от полученных травм пострадавшая умерла в больнице.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

