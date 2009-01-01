В Киеве конфликт с участием нардепа Мельничука закончился стрельбой, опубликованы фото

Блищик подчеркнула, что личность стрелка на Троещине установлена.

Нардеп Сергей Мельничук facebook.com/dtp.kiev.ua

В полиции Киева подтвердили факт стрельбы в Деснянском районе во время конфликта с участием внефракционного народного депутата Сергея Мельничука

Об этом рассказала пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик, сообщает УНИАН.

"Мы подтверждаем факт стрельбы. Сейчас там работает следственно-оперативная группа. Уже установлено, что стрелял не народный депутат", — сказала она.

При этом Блищик подчеркнула, что личность стрелка установлена, но не смогла сказать, подтверждается ли факт, что это был помощник или охранник народного депутата Мельничука.

В то же время Блищик отметила, что пострадавших нет.

"Стрелял человек в воздух", — отметила она.

По словам Блищик, поврежден автомобиль, поскольку люди его окружили и повредили стекла, колеса, но пострадавших нет.

По ее словам, именно этим автомобилем на место происшествия и прибыл Мельничук.

Также Блищик отметила, что правоохранители выясняют причины возникновения конфликта. По ее словам, речь идет о реализации исполнительного производства, поскольку есть решение суда о выселении из здания бывшего детского сада какой-то организации, которая там сейчас находится.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре в результате стрельбы есть жертва и пострадавшие.

Фото: @dtp.kiev.ua.