В Киеве коп погорел на крупной взятке, фото с места происшествия

Полицейский требовал от злоумышленника несколько тысяч долларов, отметили в столичной прокуратуре.

Место происшествия kyiv.gp.gov.ua

В среду, 11 января, в Киеве силовики при получениизадержали оперуполномоченного отдела раскрытия преступлений против собственности Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в столице.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

В ведомстве уточнили, что он требовал от злоумышленника 3,5 тыс. долларов (более 90 тыс. гривен) за содействие в назначении ему более мягкого наказания за грабеж.

"В ходе следственных действий задокументирован факт получения правоохранителем денежных средств в несколько этапов", — отметили в пресс-службе.

Неправомерная выгода kyiv.gp.gov.ua

По ее данным, полицейского поймали во время передачи последней части оговоренной суммы в размере 2,2 тыс. долларов (почти 60 тыс. гривен). "Продолжаются первоочередные следственные действия", — добавили в прокуратуре.

Ранее начальника одного из отделов госпредприятия "Киевский экспертно-технический центр Гоструда" правоохранители поймали на взятке в сумме 50 тыс. гривен, которую он получил в два этапа.

Фото: kyiv.gp.gov.ua