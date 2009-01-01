В Киеве коп ранил мужчину, который дважды ударил его в лицо

В столице правоохранители задержали двух злоумышленников.

Один из задержанных злоумышленников kyiv.npu.gov.ua

В Киеве в подъезде одного из домов мужчина дважды ударил в лицо одного из полицейских, прибывших по вызову, после чегоего из травматического оружия.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в столице.

В ведомстве уточнили, что нападавшего забрала скорая помощь.

"В следственный отдел Святошинского управления полиции позвонила потерпевшая в уголовном производстве, начатом по факту грабежа", — отметили в пресс-службе.

Женщина сообщила, что не может приехать для проведения следственных действий, поскольку под дверью ее квартиры находятся двое неизвестных и угрожают ей физической расправой. На место происшествия немедленно выехали сотрудники уголовного розыска.

В подъезде дома они увидели двух мужчин, которым сообщили, что они — сотрудники полиции, а также показали служебные удостоверения. Между тем неизвестные отказались объяснять причины пребывания в помещении и свои действия.

"Зато один из них набросился с кулаками на полицейского, дважды ударил в лицо. В ответ тот сделал предупредительный выстрел вверх. Однако это не остановило нападавшего, и во время борьбы он получил ранения из травматического оружия", — добавили в Нацполиции.

"Правоохранители задержали обоих злоумышленников. 28-летний раненый мужчина вел себя агрессивно, его еле посадили в "скорую", которую вызвали для оказания ему медпомощи, его товарища — доставили в районное управление полиции", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что киевская полиция разыскивает серийного налетчика на банки — мужчину примерно 50-55 лет, он с 2007 года совершил более 10 ограблений. Фотографии подозреваемого можно посмотреть здесь.

Фото: kyiv.npu.gov.ua