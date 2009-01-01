В Киеве копы поймали двух грабителей-неудачников

Злоумышленники приехали в столицу на заработки, отметили в полиции.

Изъятый пистолет kyiv.npu.gov.ua

В Киеве, которые пытались ограбить женщин, но потерпели неудачи.

Об этом сообщили рассказали в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что задержанные грабители родом из Житомирской области, в город приехали на заработки.

"В парке возле ул. Ереванской они встретили женщину, один из них достал предмет, похожий на пистолет, и, угрожая ей, потребовал деньги", — отметили в пресс-службе.

При этом потерпевшая закричала, чем напугала нападавших, те спрятали оружие и ушли, а сама женщина о происшествии сразу сообщила в полицию. "Молодые люди начали искать другую жертву", — добавили в отделе коммуникации.

На соседней улице им попалась на глаза еще одна женщина, они подошли и попытались силой отобрать у нее сумку. Та тоже стала звать на помощь. Мимо места происшествия шел мужчина, который помог ей отразить нападение и попытался задержать одного из злоумышленников.

"Его сообщник сначала убежал, но вернулся и забрал приятеля с собой. Обоих парней по ориентировке задержал патруль полиции недалеко от мест преступлений. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Оружие изъято", — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в киевском метро два злоумышленника выхватили у мужчины телефон и начали убегать, грабителей догнал и задержал сотрудник полиции. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: kyiv.npu.gov.ua