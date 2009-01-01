В Киеве копы с погоней поймали пьяного "помощника Луценко"

Инцидент произошел вчера вечером в Святошинском районе столицы.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".
По предварительным данным, водитель Toyota Camry пытался скрыться от экипажа полиции, ехав по проспекту Победы в сторону центра.
"Со слов полицейских, скорость достигала около 200 км/час", — отметили журналисты.
Возле автостанции "Дачная" водитель иномарки уменьшил скорость из-за потока машин, зацепил авто копов, потом оно въехало в отбойник. Никто не пострадал. Шофер Toyota был в состоянии опьянения, драгер показал в его крови 1,2 промилле алкоголя.
Напомним, вечером 19 февраля в Киеве по ул. Жилянская, 45 легковушка сбила мужчину и женщину, которые переходили дорогу на пешеходном переходе, пострадавших забрала скорая помощь.