В Киеве копы с погоней поймали пьяного "помощника Луценко"

Инцидент произошел вчера вечером в Святошинском районе столицы.

Драгер показал в крови злоумышленника 1,2 промилле алкоголя facebook.com/KyivOperativ

В понедельник вечером, 20 февраля, в Святошинском районе Киева произошла погоня, полицейские задержали пьяного водителя на иномарке, он представился помощником генпрокурора

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

По предварительным данным, водитель Toyota Camry пытался скрыться от экипажа полиции, ехав по проспекту Победы в сторону центра.

"Со слов полицейских, скорость достигала около 200 км/час", — отметили журналисты.

Возле автостанции "Дачная" водитель иномарки уменьшил скорость из-за потока машин, зацепил авто копов, потом оно въехало в отбойник. Никто не пострадал. Шофер Toyota был в состоянии опьянения, драгер показал в его крови 1,2 промилле алкоголя.

Напомним, вечером 19 февраля в Киеве по ул. Жилянская, 45 легковушка сбила мужчину и женщину, которые переходили дорогу на пешеходном переходе, пострадавших забрала скорая помощь.

Фото: facebook.com/KyivOperativ