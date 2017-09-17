В Киеве легковушка влетела в грузовик дорожной службы, есть пострадавшие

Авария случилась на отрезке Кольцевой дороги.

Последствия аварии espreso.tv

В Киеве на отрезке Кольцевой дороги легковой автомобиль на высокой скоростидорожной службы, пострадали три человека — водитель и пассажиры первой машины.

Об этом пишет espreso.tv.

Издание уточнило, что легковушка ехала со стороны Одесской площади в направлении Жулянского путепровода, пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали медики скорой помощи.

"По непонятным причинам водитель ВАЗа вовремя не заметил грузовик дорожной службы с соответствующими знаками, работники которой занимались нанесением дорожной разметки", — отмечается в статье.

Тот в последний момент применил экстренное торможение, однако это не спасло от столкновения — авто на большой скорости влетело в прицеп грузовика и превратилось в кучу металлолома.

В результате ДТП люди в ВАЗе были зажаты деформированными конструкциями машины, пришлось вызывать спасателей ГСЧС. Впрочем, до их приезда дорожники вместе с неравнодушными водителями смогли освободить людей. По словам свидетелей, водитель и пассажиры легковушки находились в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, вечером 13 сентября в Оболонском районе Киева — на проспекте Героев Сталинграда — разбился автомобиль BMW и погиб молодой парень. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Фото: espreso.tv