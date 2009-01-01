В Киеве лихач на иномарке, убегая от копов, устроил ДТП: есть пострадавшие

Инцидент случился прошлой ночью, злоумышленник на полном ходу протаранил заднюю часть Renault.

Последствия аварии facebook.com/KyivOperativ

В ночь на вторник, 17 октября, в Киевеза иномаркой, водитель-нарушитель, убегая, на полном ходу протаранил другое авто, после чего влетел в отбойник.

Об этом говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

По его данным, в результате аварии пострадали два человека.

"Около 01:00… из Печерского района полицейские вели погоню за автомобилем Hyundai", — отмечается в сообщении.

На пр. Николая Бажана (ориентировочно, ж/м Осокорки) водитель машины протаранил на полном ходу заднюю часть Renault, который ехал в попутном направлении — в сторону Харьковской. От удара последнее авто врезалось в столб.

Hyundai отбросило на 15 м, он столкнулся с отбойником, после чего остановился. В ДТП пострадала его пассажирка и водитель Renault.

Напомним, вечером 16 октября в Голосеевском районе Киева пьяный сотрудник полиции-пешеход переходил дорогу в неустановленном месте и спровоцировал тройную аварию, никто из участников ДТП не получил серьезных травм.

Фото: facebook.com/KyivOperativ, видео: Kyiv Operativ