В Киеве массово закрываются службы такси

В Киеве вместо 300 компаний такси к осени может остаться не более 100.

В Киеве на рынке такси начался передел — мобильные приложения по заказу авто, которые появились не так давно, стали оттягивать на себя клиентов классических диспетчерских служб, которые терпят из-за этого убытки и многие уже вынуждены выставлять свой бизнес на продажу.

Как рассказал глава Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк, в конце 2016 года года в Киеве продавалось до сотни служб, но избавиться от них получилось далеко не у всех — прошли лишь единичные сделки, пишет UBR.

"Компании продавались по цене от 1 тыс. до 20 тыс. долларов. Их могли купить, например, за "красивые" номер и название. Но потенциальных покупателей очень мало, поэтому многие службы вынуждены просто закрываться", — говорит Антонюк.

В Киеве вместо 300 компаний к осени может остаться не более 100.

Эту тенденцию подтвердили и в самих службах такси. При этом отметив, что в других городах Украины пока что не все так плохо — там не такая острая конкуренция, что позволяет филиалам киевских диспетчерских служб вольготно чувствовать себя в регионах.

"В столице же вместо 300 компаний к осени может остаться не более 100. Конкуренция, которую создали мобильные приложения, многим оказалась не по силам. Свой кусок пирога новички уже отхватили, и пока не набьют клиентуру и водителей — не остановятся", — отметил администратор одной из столичных диспетчерских служб.

Из-за убытков "классические" службы такси решили существенно не снижать поднятые на новогодние праздники расценки. Лишь некоторые немного пересмотрели свои тарифы, но и они снизили их не пропорционально праздничной наценке. Так, если стоимость за километр на Новый год была выше обычной в среднем на 30-50 копеек, то сейчас ее опустили лишь на 15-30 коп.

На сегодняшний день тариф на подачу машины таксомоторными службами составляет порядка 40-50 грн, а стоимость километра пути может варьироваться от 4 до 20 грн. "Подачу меньше 35 грн вряд ли кто-то ставит. А цена за километр в среднем составляет 12 грн", — говорит Антонюк.

Нынешняя аномальная погода лишь усугубила положение таксистов. Морозы на тарифы сильно не влияют, а вот наценка "на снег" есть у всех служб — составляет она, как правило, 5 грн/км сверх стандартной стоимости. Но количество заказов сейчас немного упало (эта тенденция прослеживается каждый год в январе-феврале) и поэтому мало кто поднимает тарифы даже с учетом подорожания топлива на 1-2 грн/л.

А вот водителей меньше не стало — сейчас машины приезжают практически всегда (кроме утренних часов пик). Вывоз заказов достаточно высок. Особенно, у онлайн-агрегаторов. Как рассказали в "Яндекс.Такси", спрос довольно сильно связан с погодой — чем она хуже, тем больше желающих добраться до пункта назначения с комфортом. А когда спрос превышает предложение (в любое время, не обязательно зимой) начинает действовать повышающий коэффициент.

"Так как спрос неоднородно распределяется по городу, наличие коэффициента и его размер зависят от района. Это сделано для того, чтобы привлечь дополнительных водителей на линию, и чтобы те, кому действительно важно уехать поскорее, могли это сделать. Пользователь видит, когда действует коэффициент, и может согласиться ехать по такой цене или подождать, пока она опустится", — рассказала менеджер по связям с общественностью "Яндекс.Украина" Ольга Гриценко.

Что примечательно, сами водители активно переходят на работу к такси-агрегаторам и работают через мобильные приложения. Некоторые из таких служб только недавно зашли на наш рынок и заманивают доплатами за заказы не только таксистов, но и пассажиров.

А пассажиры стали весьма требовательны к службам. Если не подали машину, она приехала грязная и т. д. клиент может попросту развернуться и уйти в другую службу.

Как отметил нам Андрей Антонюк, чтобы оставаться на плаву, некоторые традиционные службы начали вводить и у себя возможность заказа такси онлайн. Но хорошее мобильное приложение стоит не менее 50 тыс. долларов, и далеко не все потянут такие инвестиции. Да и такая функция в случае работы лишь для одной конкретной службы не является панацеей.

"Клиенты все активней заказывают такси именно онлайн. Если еще год назад таких было 5-10%, то сейчас их уже в два раза больше. Некоторые оффлайн-службы даже начали сотрудничать с агрегаторами за определенный процент от заказов, лишь бы остаться на плаву. И доля онлайн-заказов на рынке будет только увеличиваться. Уже сейчас на него непросто завести даже новое приложение, на который инвестор готов потратить порядка 3 млн грн", — отметил Антонюк.

Ранее "Главред" писал, что в Киеве водители такси Uber довольны заработками, но жалуются на рейтинги.

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