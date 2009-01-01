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В Киеве Mercedes отправил ВАЗ в "глубокий нокаут"

Сегодня, 17:31

Авария случилась сегодня днем, обошлось без тяжелых травм.

Киев,ДТП,авария,нокаут
Последствия аварии facebook.com/dtp.kiev.ua
В среду, 16 августа, в Киеве кроссовер Mercedes ударил легковой автомобиль ВАЗ после того, как его водитель решил резко развернуться, последняя машина перевернулась, есть пострадавшие.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Издание уточнило, что авария произошла на ул. Электриков, обошлось без тяжелых травм, легковушку отправили в "глубокий нокаут".

"… водитель ВАЗ решил с правого ряда резко развернуться. Получил глубокий нокаут от женщины с ребенком на Mercedes. Вылез сам, с ссадинами и ушибами", — отмечается в сообщении.

Напомним, вечером 10 августа недалеко от Борисполя (находится под Киевом) случилась авария с участием микроавтобуса Volkswagen, легкового авто Kia и грузовика MAN, погиб водитель первой машины, а пассажирка второй — пострадала.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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Киев, ДТП, авария, нокаут
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