В Киеве Mercedes отправил ВАЗ в "глубокий нокаут"

Авария случилась сегодня днем, обошлось без тяжелых травм.

Последствия аварии facebook.com/dtp.kiev.ua

В среду, 16 августа, в Киеве кроссовер Mercedes ударил легковой автомобиль ВАЗ после того, как его водитель решил резко развернуться, последняя, есть пострадавшие.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Издание уточнило, что авария произошла на ул. Электриков, обошлось без тяжелых травм, легковушку отправили в "глубокий нокаут".

"… водитель ВАЗ решил с правого ряда резко развернуться. Получил глубокий нокаут от женщины с ребенком на Mercedes. Вылез сам, с ссадинами и ушибами", — отмечается в сообщении.

Напомним, вечером 10 августа недалеко от Борисполя (находится под Киевом) случилась авария с участием микроавтобуса Volkswagen, легкового авто Kia и грузовика MAN, погиб водитель первой машины, а пассажирка второй — пострадала.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua