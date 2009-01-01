В Киеве Mercedes отправил ВАЗ в "глубокий нокаут"

Авария случилась сегодня днем, обошлось без тяжелых травм.
Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
Издание уточнило, что авария произошла на ул. Электриков, обошлось без тяжелых травм, легковушку отправили в "глубокий нокаут".
"… водитель ВАЗ решил с правого ряда резко развернуться. Получил глубокий нокаут от женщины с ребенком на Mercedes. Вылез сам, с ссадинами и ушибами", — отмечается в сообщении.
Напомним, вечером 10 августа недалеко от Борисполя (находится под Киевом) случилась авария с участием микроавтобуса Volkswagen, легкового авто Kia и грузовика MAN, погиб водитель первой машины, а пассажирка второй — пострадала.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua