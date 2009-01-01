В Киеве мэрия и правоохранители объявили охоту на коррупционеров

Киевские власти, прокуратура и полиция объединились ради борьбы с коррупцией

Мэр Киева Виталий Кличко и сотрудники полиции facebook.com/v.makarovsky

Киев во главе с мэром Виталием Кличко сегодня демонстрирует реальную борьбу с коррупцией среди чиновников.

Это подтверждают недавние обыски в офисах коммунальных предприятий "Киевавтодор" и "Киевзеленстрой", а также последовавшие за ними аресты столичных чиновников. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Владимир Макаровский.

Он отметил, что при бюджетном финансировании всегда присутствует коррупционная составляющая, подчеркнув, что "Киевавтодор" и "Киевзеленстрой" до последнего времени являлись "рассадниками коррупционной заразы в Киеве".

"Почему оставались, а не остаются? Потому что вчера, 21 ноября, на двух этих предприятиях, подведомственных КГГА, сотрудниками ГПУ и Нацполиции были проведены обыски, в результате которых были задержаны пятеро человек", – написал Владимир Макаровский.

По словам эксперта, в данном конкретном случае очень интересна и показательна позиция мэра Киева Виталия Кличко.

"Учитывая украинскую политическую традицию, вполне логично было бы предположить, что Виталий Кличко просто проигнорирует сложившуюся ситуацию или, того хуже, начнет опровергать небезосновательные обвинения. Ведь это может повлиять на рейтинги, так как указанные предприятия подчинены КГГА. Однако, нет. И даже более!" – отметил политолог.

Макаровский подчеркнул, что на протяжении восьми последних месяцев столичный мэр координировал работу антикоррупционного управления КГГА, а также оказывал максимальное взаимодействие правоохранительным органам.

"Это дало возможность полноценно собрать доказательную базу и провести фиксацию преступной деятельности должностных лиц. Такая позиция Виталия Кличко, как человека, ответственного за трехмиллионный город, вызывает уважение и, я бы сказал, восхищение", – подчеркнул политический эксперт.

При этом Владимир Макаровский добавил, что в Украине принято задерживать и показательно наказывать "стрелочников", а не реальных вдохновителей и организаторов преступных схем.

"И даже при этом "рыба", если говорить словами генпрокурора, с крючка вечно срывается. Вспомнить хотя бы главу ГФС Романа Насирова, которого задержали за разворовывание миллиардов, а через несколько дней отпустили на свободу с чистой совестью", – напомнил политтехнолог.

По мнению Макаровского, несмотря на все декларации правительства, реальная борьба с коррупцией ощущается только в столице Украины.

"Со времен Майдана руководство страны постоянно говорит о борьбе с коррупцией, но реальные результаты пока видны только в Киеве. Да, в столице еще достаточно нечистых на руку чиновников, воспринимающих свое кресло исключительно как инструмент личного обогащения. Однако печальный опыт зарвавшихся чинуш из "Киевзеленстроя" и "Киевавтодора" будет хорошим уроком для остальной чиновничьей братии и грозным напоминанием о том, что в следующий раз могут прийти и за ними", – убежден эксперт.

Напомним, во вторник 21 ноября в коммунальной корпорации "Киевавтодор" и коммунальном объединении "Киевзеленстрой" прошли обыски в рамках производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191. – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. В результате правоохранители задержали пятерых столичных чиновников.