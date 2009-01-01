В Киеве микроавтобус на переходе сбил мать и дочь, попали в реанимацию

Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы.

Место происшествия facebook.com/KyivOperativ

В Шевченковском районе Киева микроавтобус Mercedesмать и дочь, пострадавшие попали в реанимацию.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В то же время издание уточнило, что авария произошла на ул. Даниила Щербаковского.

"Мать в критическом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, без сознания. Дочь в тяжелом состоянии. Обе госпитализированы в реанимацию 17 политравмы (Киевской городской клинической больницы №17 — Ред.)", — отмечается в сообщении.

По данным "Киева Оперативного", размещенным на его странице в соцсети, водитель машины сказал, что не заметил пешеходов, из-за авто, остановившегося в соседнем ряду дороги.

Ранее сообщалось, что в возле села Ситняки Киевской области легковой Volkswagen Passat B6 заехал под грузовик Volvo 400 и загорелся, погиб водитель первого авто. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Фото и видео: facebook.com/KyivOperativ