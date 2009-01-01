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В Киеве могут поднять тарифы на холодную воду

Сегодня, 08:57

Подорожание связано с ростом стоимости электроэнергии.

кран, вода
ICTV
С 2018 года "Киевводоканал" хочет поднять тариф на холодную воду и водоотвод.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, пишет ГолосUA.

Подорожание связано с ростом стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, реагентов, а также изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств и повышением заработной платы.

Цены на холодную воду и водоотведение будут выглядеть так:

9,47 грн за 1 куб.м. холодного водоснабжения;

8,99 грн  за 1 куб.м. — водоотвод.

Как известно, с 26 июля изменились тарифы на горячую воду и отопление.

Цены на горячую воду в Киеве при наличии полотенцесушителей, подключенных к системам и горячего водоснабжения будут составлять – 84,45 грн/м3 (предыдущий тариф — 83,10 грн/м3), а при отсутствии полотенцесушителей — 78,08 грн/м3 (предыдущий тариф — 76,71 грн/м3).

Напомним, Верховная Рада обязала украинцев установить счетчики тепла и воды во всех домах и квартирах.

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Киевводоканал, тарифы, цена, повышение, вода, водоотвод
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