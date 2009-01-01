В Киеве мужчина c гранатами забежал в больницу и угрожал "подорвать все вокруг"

Инцидент произошел в Печерском районе столицы, злоумышленник уже задержан.

Сотрудники полиции, иллюстрация Скриншот

В ночь на вторник, 8 августа, в Печерском районе Киева мужчина с двумя гранатами в руках забежал в больницу, кричал, что хочет "подорвать все вокруг", медсестра вывела его из здания, а позже злоумышленника

Об этом говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

По его данным, инцидент произошел на ул. Профессора Подвысоцкого около 00:15.

"… Когда мужчина покидал пределы заведения — оставил на столе медсестре одну гранату", — отмечается в сообщении.

Правоохранители нашли и обезвредили нападавшего на ул. Михаила Бойчука (ранее называлась Киквидзе — Ред.), 17А. Злоумышленником оказался Юдин Александр Алексеевич, 05.11.1966 года рождения. Всего у него было три гранаты. Следствие выясняет мотивы совершения преступления.

Ранее в Голосеевском районе Киева психически больной мужчина жестоко убил отца, мать и двоих сестер. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.