В Киеве на Оболони мужчина из детсада похитил младенца

Инцидент случился сегодня вечером, начато уголовное производство.
Об этом говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в столице.
В ведомстве уточнили, что правоохранители узнали об инциденте в 17:20.
"… мужчина пришел вместе с двухмесячным ребенком в садик забрать старшую дочь. Он оставил коляску с девочкой под лестницей на первом этаже здания, а сам ушел в группу", — отмечается в сообщении.
Через несколько минут тот вернулся и обнаружил пустую коляску без переносной корзины.
По словам женщины, которая также пришла в садик за ребенком, она видела подозрительного мужчину с младенцем на руках — быстро выходил из здания, нес ребенка в переносной корзине фиолетового цвета.
Приметы мужчины: одет в черную болоньевую куртку до колен и черную вязаную шапку, возраст примерно 30 лет, среднего телосложения, рост — около 180 см роста.
Приметы девочки: почти двухмесячный младенец, завернутый в "конвертик" белого цвета, одета в розовую шапочку на завязках, розовую махровую кофточку и синие ползунки.
По факту случившегося начато производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса.
Ранее стало известно, что правоохранители задержали в Киеве двух злоумышленников, которые похитили в Ровно частного предпринимателя и требовали выкуп за его освобождение.
Фото: kyiv.npu.gov.ua