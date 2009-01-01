В Киеве на Оболони мужчина из детсада похитил младенца

Инцидент случился сегодня вечером, начато уголовное производство.

Похищенный младенец kyiv.npu.gov.ua

В пятницу вечером, 20 октября, в Оболонском районе Киева мужчина в№606 из коляски похитил девочку-младенца.

Об этом говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в столице.

В ведомстве уточнили, что правоохранители узнали об инциденте в 17:20.

"… мужчина пришел вместе с двухмесячным ребенком в садик забрать старшую дочь. Он оставил коляску с девочкой под лестницей на первом этаже здания, а сам ушел в группу", — отмечается в сообщении.

Через несколько минут тот вернулся и обнаружил пустую коляску без переносной корзины.

Коляска, в которой был ребенок kyiv.npu.gov.ua

По словам женщины, которая также пришла в садик за ребенком, она видела подозрительного мужчину с младенцем на руках — быстро выходил из здания, нес ребенка в переносной корзине фиолетового цвета.

Приметы мужчины: одет в черную болоньевую куртку до колен и черную вязаную шапку, возраст примерно 30 лет, среднего телосложения, рост — около 180 см роста.

Приметы девочки: почти двухмесячный младенец, завернутый в "конвертик" белого цвета, одета в розовую шапочку на завязках, розовую махровую кофточку и синие ползунки.

По факту случившегося начато производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса.

Похищенный младенец kyiv.npu.gov.ua

Ранее стало известно, что правоохранители задержали в Киеве двух злоумышленников, которые похитили в Ровно частного предпринимателя и требовали выкуп за его освобождение.

Фото: kyiv.npu.gov.ua