В Киеве мужчина разгуливал с гранатой и патронами в пакете, опубликованы фото

Злоумышленника обезвредили в Святошинском районе столицы.

Найденные опасные предметы kyiv.npu.gov.ua

В Святошинском районе Киева правоохранители задержали мужчину — местного жителя, который нес в пакете гранату и патроны.

Об этом говорится на сайте полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на ул. Прилужной, злоумышленник сказал, что опасные предметы принадлежат ему.

"У 34-летнего киевлянина изъяли гранату РГД-5, запал к ней и патроны калибром 9 мм", — отмечается в сообщении. Начато производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Ранее стало известно, что в Киеве полицейские задержали горожанина, носившего в рюкзаке самодельное взрывное устройство, наполненное металлическими шариками. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: kyiv.npu.gov.ua