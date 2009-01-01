В Киеве злоумышленник с электрошокером напал на мужчину и отобрал сумку

Инцидент случился вчера вечером в Дарницком районе столицы, злоумышленника уже задержали полицейские.

Электрошокер kyiv.npu.gov.ua

Во вторник, 14 февраля, в Дарницком районе Киева мужчина с электрошокером напал на местного жителя и, злоумышленника поймали с поличным полицейские.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в столице.

В ведомстве уточнили, что правоохранителям об инциденте стало известно около 19-ти часов.

"В Дарницком районе неизвестный в балаклаве подбежал к мужчине и, применив электрошокер, отобрал ноутбук и пытался убежать", — отметили в пресс-службе.

Между тем за считанные минуты его задержали сотрудники полиции. Нападавшим оказался 39-летний ранее судимый уроженец Донецкой области. В город он якобы приехал в поисках работы.

По факту случившегося начато производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса. "Задержанному грозит до 7 лет заключения", — добавили в Нацполиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве злоумышленник с ножом напал на девушку и пытался отобрать вещи, его задержали правоохранители. Узнать больше о преступлении можно здесь.

Фото: kyiv.npu.gov.ua