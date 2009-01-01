В Киеве мужчина упал на рельсы фуникулера

Инцидент произошел вчера вечером, отметили в полиции.

Столичный фуникулер, иллюстрация УНИАН

В четверг вечером, 16 февраля, в Киеве мужчинафуникулера, пострадавшего перенесли в карету скорой помощь.

Об этом говорится на сайте Главного управления ГСЧС Украины в столице.

В то же время в ведомстве уточнили, что спасателям об инциденте стало известно в 17:35.

"… в оперативно-координационный центр пришло сообщение о том, что по Михайловской площади, 1, на рельсы фуникулера упал мужчина", — отметили в пресс-службе.

На место происшествия немедленно прибыли бойцы 2-й Государственной пожарно-спасательной части. "Спасатели на носилках перенесли мужчину 1975 года в карету скорой помощи", — добавили в госслужбе.

Напомним, в начале декабря 2016 года в Киеве на станции метро "Театральная" (пересадочная) пассажир попал под поезд, из-за чего было остановлено движение, человек выжил.