В Киеве мужчина устроил стрельбу из окна пятиэтажки, фото с места происшествия

Инцидент случился в Голосеевском районе столицы.
Об этом пишет "Обозреватель", ссылаясь на сведения местных жителей.
В то же время издание уточнило, что инцидент произошел по ул. Маричанская, 3.
"По предварительной информации, неизвестный стрелял со второго этажа пятиэтажного дома. На место прибыли патрульные полицейские в бронежилетах, а также следственно-оперативная группа", — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что в Оболонском районе Киева водитель на автомобиле Morris Garages на пешеходном переходе насмерть сбил девушку. Узнать больше об аварии можно здесь.
Фото: obozrevatel.com