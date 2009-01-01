В Киеве мужчина устроил стрельбу из окна пятиэтажки, фото с места происшествия

Инцидент случился в Голосеевском районе столицы.

Место происшествия obozrevatel.com

В среду днем, 11 октября, в Голосеевском районе Киева мужчинаиз окна пятиэтажного дома, никто не пострадал, злоумышленника разыскивают.

Об этом пишет "Обозреватель", ссылаясь на сведения местных жителей.

В то же время издание уточнило, что инцидент произошел по ул. Маричанская, 3.

"По предварительной информации, неизвестный стрелял со второго этажа пятиэтажного дома. На место прибыли патрульные полицейские в бронежилетах, а также следственно-оперативная группа", — отмечается в сообщении.

Место происшествия obozrevatel.com

Ранее стало известно, что в Оболонском районе Киева водитель на автомобиле Morris Garages на пешеходном переходе насмерть сбил девушку. Узнать больше об аварии можно здесь.

Фото: obozrevatel.com