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В Киеве мужчина устроил стрельбу из окна пятиэтажки, фото с места происшествия

Сегодня, 20:57

Инцидент случился в Голосеевском районе столицы.

Киев,стрельба,мужчина,дом,полиция,оконо
Место происшествия obozrevatel.com
В среду днем, 11 октября, в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь из окна пятиэтажного дома, никто не пострадал, злоумышленника разыскивают.

Об этом пишет "Обозреватель", ссылаясь на сведения местных жителей.

В то же время издание уточнило, что инцидент произошел по ул. Маричанская, 3.

"По предварительной информации, неизвестный стрелял со второго этажа пятиэтажного дома. На место прибыли патрульные полицейские в бронежилетах, а также следственно-оперативная группа", — отмечается в сообщении.

Киев,стрельба,мужчина,дом,полиция,оконо
Место происшествия obozrevatel.com

Ранее стало известно, что в Оболонском районе Киева водитель на автомобиле Morris Garages на пешеходном переходе насмерть сбил девушку. Узнать больше об аварии можно здесь.

Фото: obozrevatel.com

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Киев, стрельба, мужчина, дом, полиция, оконо
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