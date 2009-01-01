В Киеве мужчина закопал тело сожительницы, умершей от болезни

Инцидент случился в Дарницком районе столицы.

Место происшествия kyiv.npu.gov.ua

В Дарницком районе Киева девушка умерла от двусторонней пневмонии, ее сожительв лесополосе.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в столице.

В ведомстве уточнили, что злоумышленником оказался 47-летний житель Бердичева.

"В дежурную часть Дарницкого управления полиции поступила информация, что в садовом обществе люди увидели мужчину, который якобы выносил к озеру замотанное тело", — отмечается в сообщении.

На указанное место прибыли патрульные, следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции, кинологи со служебными собаками, а также спасатели, они провели поиски, но ничего не нашли.

Позже копы вычислили мужчину, который обоснованно подозревался в совершении преступления. Во время общения с полицейскими тот рассказал, что жил в вагончике вместе с 24-летней девушкой, они вместе работали на строительной площадке.

По его словам, сожительница последнее время болела, но врачей они не вызывали. Придя с работы, мужчина якобы увидел, что девушка уже находится без признаков жизни, поэтому решил похоронить ее.

"Он замотал тело в одеяло и закопал его у озера. Мужчина показал работникам полиции место, где прикидывал землей свою девушку. Там ее и нашли правоохранители и направили тело на проведение экспертизы", — подчеркивается в материале.

Было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Позже полицейские получили судебно-медицинские заключения, эксперты выяснили, что девушка до захоронения умерла от двусторонней пневмонии.

Ранее стало известно, что в Полтаве 17-летний парень убил собственную мать и выбросился из окна, расположенного на четвертом этаже дома. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Фото: kyiv.npu.gov.ua, видео: поліція Києва