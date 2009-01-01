В Киеве мужчины выбросили из окна авто гранату и самодельную бомбу

Инцидент произошел вчера вечером на окраине столицы.

Найденные опасные предметы kyiv.npu.gov.ua

В среду вечером, 8 ноября, в Святошинском районе Киева мужчины на автомобиле, увидев правоохранителей, выбросили из окна гранату и, позже копы остановили машину.

Об этом говорится на сайте полиции столицы.



В ведомстве уточнили, что инцидент случился на окраине города на Окружной дороге.

"… группа быстрого реагирования полиции обратили внимание на Chevrolet: как только в салоне машины заметили служебное авто, выбросили что-то на улицу. Впоследствии оказалось, что это — предметы, похожие на гранаты", — отмечается в сообщении.

Найденный опасный предмет kyiv.npu.gov.ua

Полицейские остановили Chevrolet, в нем находились 43-летний водитель и два пассажира 1987 и 1974 рождения. Специалисты-взрывотехники на месте происшествия изъяли гранату РГД-5 и самодельное взрывное устройство "Хацабка", которое состоит из выстрела и запала.

Найденный опасный предмет kyiv.npu.gov.ua

Начато производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Ранее в Киеве сотрудники Службы безопасности нашей страны накрыли банду торговцев оружием, клиентов члены преступной группировки искали через Интернет. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: kyiv.npu.gov.ua