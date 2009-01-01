В Киеве на дороге расстреляли мотоциклиста, СМИ назвали имя возможного убийцы

Инцидент произошел вчера вечером на Харьковском шоссе.

Место преступления facebook.com/Оксана Блищик

В среду вечером, 24 мая, в Киеве на Харьковском шоссе во время движения злоумышленник из автомобиля несколько раз выстрелил в мотоциклиста, байкер умер от ранений.

Об этом начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в столице Оксана Блищик написала на своей странице в Facebook.

По данным dtp.kiev.ua, опубликованным в соцсети, в совершении преступления подозревают Дмитрия Слепченко 1987 года рождения.

"Предварительно установлено: пострадавший ехал на мотоцикле и во время движения злоумышленник несколько раз выстрелил в его сторону из автомобиля. Мужчина получил ранение, проехал несколько метров и упал", — отметила управленец.

На место происшествия вызвали врачей, однако пострадавший скончался от полученных ранений. По словам очевидцев, стрелок скрылся на авто Seat желтого цвета, его ищут правоохранители. Начато производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Печерском районе Киева злоумышленник с оружием ограбил банк — украл 285 гривен, — тогда никто не пострадал. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Фото: facebook.com/Оксана Блищик