В Киеве на крупной взятке поймали чиновницу КГГА, опубликованы фото

Злоумышленница требовала деньги от директора коммерческой структуры, отметили в СБУ.
Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.
В ведомстве уточнили, что чиновница требовала от директора коммерческой структуры 50 тыс. гривен за согласование разрешительных документов на аренду участка.
"Оперативники спецслужбы задержали злоумышленницу в помещении департамента после получения части взятки в размере 40 тыс. гривен", — отметили в пресс-службе.
По факту случившегося начато уголовное производство по ч. 3. ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса. Решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили во взяточничестве директора одного из департаментов Национального банка, он и три посредника — задержаны. Узнать больше об инциденте можно здесь.