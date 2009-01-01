В Киеве на крупной взятке поймали чиновника Гоструда, опубликованы фото и видео

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1 / 2 Чиновник требовал деньги от представителя частного предприятия (kyiv.gp.gov.ua)

Злоумышленник требовал от представителя частного предприятия более 100 тыс. гривен, отметили в прокуратуре.

Чиновник требовал деньги от представителя частного предприятия kyiv.gp.gov.ua

В среду, 15 февраля, в Киеве силовики при получении крупной взятки задержали главного госинспектора ГУ Госслужбы по вопросам труда в Киевской области.

Об этом говорится на сайте прокуратуры столицы.

По ее данным, чиновник требовал от представителя частного предприятия 112 тыс. гривен за выдачу разрешительных документов на работу восьми газовых заправок.

"Злоумышленник задержан сразу после получения им средств… продолжаются первоочередные следственные действия", — отметили в пресс-службе.

Ранее в Запорожье на очередной взятке поймали главного инспектора районного Управления ГСЧС в Запорожской области (является майором службы гражданской защиты). Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: kyiv.gp.gov.ua, видео: прокуратура міста Києва